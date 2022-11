Maďarské finále v Bratislave ovládol Fucsovics. Rok zakončí v elitnej stovke

Z Bratislavy si odnáša prémiu 9200 eur pred zdanením a 90 bodov do svetového rebríčka Entry. Fucsovics od začiatku duelu v NTC potvrdzoval úlohu favorita.

"Som veľmi rád, že som po štyroch rokoch opäť zdvihol nad hlavu víťaznú trofej. Všetko som podriadil tomu, aby som v Bratislave zvíťazil. Celý týždeň som hral veľmi dobre. Mojim cieľom bolo zakončiť rok v elitnej stovke, čo sa mi vďaka tomuto titulu podarilo. Po veľmi zlej sezóne je to skvelý záver," povedal Fucsovics po zisku titulu pre oficiálnu stránku turnaja.

"Bola to pre mňa zvláštna situácia. Ani si nepamätám, kedy som naposledy hral proti krajanovi profesionálny zápas. Je to už určite viac ako päť rokov. Som rád, že som to dnes zvládol a nepoľavil v koncentrácii.

Fábián má pred sebou výbornú budúcnosť. Ak bude takto pokračovať, myslím si, že čoskoro bude v prvej stovke rebríčka. Je veľmi pracovitý a pokorný. Je skvelým príkladom pre mladú generáciu. Blahoželám mu k finálovej účasti," pokračovala maďarská singlová jednotka.

Na bratislavskom challengeri sa Fucsovics predstavil už štvrtýkrát: "Mám veľmi rád povrch v NTC aréne. Vyhovuje mi hotel, milujem slovenské jedlo. Výhodou je, že som sa na turnaj priviezol vlastným autom, čo je skvelá zmena oproti lietaniu. Všetko fungovalo výborne," dodal na záver.