Je to pre mňa veľmi znepokojujúce, hovorí ukrajinská tenistka o kauze Djokovič

"Nezáleží na tom, či ste otec slávneho tenistu alebo fanúšik. Nikto by sa nemal takto správať. Je to pre mňa veľmi znepokojujúce a určite by sa to nemalo zaobísť bez povšimnutia.

Viem, že keď poviem hocičo, fanúšikovia Djokoviča ma budú do konca života nenávidieť. Novak má veľmi agresívnych fanúšikov. Nerozumiem, ako sa tam ruské vlajky napriek zákazu dostali. Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné," citovala Kosťukovú agentúra AFP.