VIDEO: Elitná česká tenistka valcuje internet spevom, Habera ju volal do Superstar

BRATISLAVA. Česká tenistka Karolína Muchová to vie nielen s raketou.

Keď 27-ročná rodáčka z Olomouca dostala otázku, či by v budúcom živote chcela byť radšej Taylor Swift alebo Roger Federer, podľa webu isport.blesk.cz odvetila: „Taylor Swift. Určite sa to nestane, ale keď si to predstavím, musí byť jeden z najkrajších zážitkov, čo človek môže mať, keď vojde na plný štadión.