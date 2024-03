Bývalá svetová šestka Karol Kučera oslavuje jubilejné 50. narodeniny

Na konte má šesť singlových titulov z turnajov ATP a štyri deblové. V januári 1998 na Australian Open sa stal prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý postúpil na grandslame do semifinále dvojhry.

V lete 1996 štartoval premiérovo na OH. V Atlante prehral s domácim Američanom Andrem Agassim, ktorý napokon získal zlatú medailu. V októbri 1997 vybojoval v Ostrave druhý titul z podujatí ATP.

Svetová šestka

Kučerovi sa darilo aj v ďalšom priebehu sezóny. V auguste vyhral turnaj v New Haven, ktorý bol generálkou na US Open a vo Flushing Meadows sa dostal do štvrťfinále.

Štrnásteho septembra figuroval vo svetovom rebríčku ATP na šiestom mieste, čo bolo jeho kariérové maximum.

V roku 1998 dosiahol Kučera celkovo 53 víťazstiev a zakončil ho ako svetová osmička.

V októbri 1999 pridal na koberci v Bazileji do zbierky piaty titul na ATP Tour.

V roku 2000 vyhral spoločne s Dominikom Hrbatým a Jánom Krošlákom Svetový pohár družstiev v Düsseldorfe. Na OH 2000 v Sydney postúpil s Hrbatým do štvrťfinále štvorhry.