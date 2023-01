ONLINE: Jelena Rybakinová - Aryna Sabalenková (finále, Australian Open 2023)

Jelena Rybakinová Rybakinová absolvuje druhé grandslamové finále během půlroku. Loni ve Wimbledonu otočila duel s Tunisankou Džábirovou. Nicméně za svůj triumf si nepřipsala žádný bod. Za normálních okolností by byla po podniku v All England Clubu světovou šestkou. To na Australian Open se body udělují a pokud dnes vyhraje, bude v pondělí jistojistě poprvé v kariéře v TOP 10 žebříčku WTA. Rodačka z Moskvy reprezentující od roku 2018 Kazachstán se stala v Melbourne po dvaadvacetileté odmlce první tenistkou, která během jednoho ročníku Australian Open porazila tři grandslamové šampionky za sebou (Šwiateková, Ostapenková, Azarenková). Mimochodem úvod turnaje poznamenala kritika mířená na pořadatele. Ti totiž naplánovali zápasy Rybakinové na vedlejší kurty... Do Melbourne přicestovala Kazaška jakožto světová pětadvacítka. Před Australian Open odehrála jen tři zápasy. Sezonu začala v Adelaide skalpem loňské finalistky Melbourne Collinsové, ale hned vzápětí nestačila ve třech setech na Ukrajinku Kosťjukovou. Rybakinová se přihlásila i na následující turnaj na témže místě a v prvním kole prohrála s Petrou Kvitovou 3:6, 5:7.

