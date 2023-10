O Kanaďanovi vraj budeme ešte veľa počuť. Máme skvelého šampióna, hovorí Moška

"Máme skvelého šampióna, ktorého čaká svetlá budúcnosť. Počas celého turnaja podával vynikajúce výkony a zdolal aj víťaza grandslamového US Open z roku 2020 Dominica Thiema, ktorý bol veľkým lákadlom pre fanúšikov.

Challenger mal od začiatku veľmi vysokú úroveň, štartové pole pripomínalo turnaj ATP," uviedol v rozhovore pre TASR Moška, ktorého mrzí, že do záverečnej fázy turnaja sa nedostal žiaden zo Slovákov.

Vo štvrťfinále prehral s Diallom po trojsetovom boji. "V tajbrejku druhého setu bol Lukáš dve loptičky od víťazstva, no napokon ťahal za kratší koniec.

Hráči si pochvaľovali vynovený povrch na centri v NTC. "Bol som zvedavý predovšetkým na reakciu našich hráčov a všetci unisono povedali, že je kvalitnejší ako ten starý. Je úplne rovný, stredne rýchly, čo vyhovuje Alexovi Molčanovi i Lukášovi Kleinovi.

V dnešnom finále obaja aktéri skvele servovali, no Diallo i De Loore dokázali na vynovenom povrchu kvalitne returnovať a fanúšikovia tak videli atraktívny tenis s peknými výmenami."

Moška sľubuje v budúcom roku ďalšie novinky, ktoré ešte zvýšia kvalitu turnaja.

"Už teraz môžem povedať, že pred 25. ročníkom Peugeot Slovak Open vymeníme okolie centrálneho dvorca a celé to zmodernizujeme. Malo by to priniesť lepšiu prezentáciu pre divákov a sponzorov," dodal.