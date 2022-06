Premožiteľka Sereny nahnevala spoluhráčku vo štvorhre. Potom sa ospravedlnila

LONDÝN. Francúzska tenistka Harmony Tanová v utorok vyradila Američanku Serenu Williamsovú v prvom kole ženskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny v londýnskom Wimbledone.

O deň neskôr mala nastúpiť na zápas prvého kola štvorhry s Nemkou Tamarou Korpatschovou, no na poslednú chvíľu sa z neho odhlásila a ako dôvod uviedla zranenie stehna. Korpatschovú to hnevá o to viac, že Tanová jej to oznámila krátko pred stretnutím cez textovú správu.

"Nechala ma tam čakať hodinu pred začiatkom zápasu a potom mi len napísala správu. Som veľmi sklamaná a aj nahnevaná, lebo nemôžem prvýkrát nastúpiť vo štvorhre na grandslamovom turnaji.