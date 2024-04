Úradujúca olympijská víťazka so slovenskými koreňmi oznámila narodenie dcérky

V komentároch Bencicovej zablahoželali poľská svetová jednotka vo dvojhre Iga Swiateková či krajanka Viktorija Golubicová, s ktorou hrali spolu štvorhru a na OH 2021 v Tokiu v nej vybojovali pre Švajčiarsko striebro.

Dvadsaťsedemročná Bencicová má po otcovi aj mame slovenské korene, jej dedko kedysi hrával hokej za Slovan Bratislava.

V minulosti sa často pripravovala na turnaje práve na Slovensku a nevie si vynachváliť slovenskú kuchyňu.

Už skôr potvrdila, že sa chce vrátiť do súťažného kolotoča ako matka. V ženskom tenise to nie je nič nezvyčajné, keďže po narodení dieťaťa sa do proficirkusu vrátili napríklad Ukrajinka Elina Svitolinová či Japonka Naomi Osaková.

Najprominentnejšia hráčka a zároveň matka bola pred pár rokmi 24-násobná grandslamová víťazka Američanka Serena Williamsová.