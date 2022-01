Stále cítim následky covidu, priznala Benčičová. Vyhrala za hodinu a pol

Švajčiarka so slovenskými koreňmi sa nakazila koronavírusom v polovici decembra na exhibičnom turnaji v Abú Zabí.

Zdravotné problémy negatívne ovplyvnili celú jej prípravu na novú sezónu.

"Mala som 14-dňový tréningový výpadok, čo sa podpísalo na mojej tenisovej príprave. Ešte viac to však ovplyvnilo moju kondíciu i sebavedomie. Bolo to náročné, aj keď som na tom nebola až tak zle ako ľudia, ktorí sa ocitli v nemocnici s ťažkým priebehom ochorenia," poznamenala Benčičová, ktorá úvodné kolo zvládla za hodinu a pol.

"Verím, že sa každým dňom budem cítiť na kurte lepšie. Ide to pomalšie ako som čakala. Proti Kristine Mladenovičovej som to ešte nebola ja, no dôležité bolo, že som zvládla kľúčové momenty," dodala nasadená dvadsaťdvojka, ktorá v 2. kole nastúpi proti Američanke Amande Anisimovovej.