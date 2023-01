Tsitsipas zlomil prekliatie, zahrá si finále na Australian Open

Tsitsipas sa premiérovo prebojoval do finále v Melbourne. Podarilo sa mu to na štvrtý pokus, doteraz bolo jeho maximom na Australian Open semifinále (2019, 2021, 2022).

Uspel tak aj v šiestom vzájomnom súboji s Chačanovom na okruhu.

"Ako malý chlapec som sledoval Marcosa Baghdatisa, ako sa tu v Austrálii dostal do finále a sníval som o tom, že sa mi to raz rovnako podarí. Teraz sa mi to splnilo. Bol to jeden z mojich najobľúbenejších hráčov," spomenul Tsitsipas v prvom pozápasovom rozhovore rok 2006, keď cyperský hráč podľahol až v súboji o titul Rogerovi Federerovi.

"Viem, koľko ma stálo úsilia, aby som sa dostal až sem. Chcel som zápas ukončiť už v treťom sete, trvalo to napokon trochu dlhšie, ale s podporou mojich úžasných fanúšikov sa mi to podarilo. Som extrémne šťastný, že som vo finále a teraz uvidíme, čo sa stane ďalej," uviedol Tsitsipas.

Grék je vo veku 24 rokov najmladší finalista Australian Open od roku 2011. Vtedy sa do neho dostal 23-ročný Djokovič, v súčasnosti už deväťnásobný šampión z Melbourne.