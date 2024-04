Operácia nie je potrebná. Andy Murray verí v skorý návrat na kurty

LONDÝN. Britský tenista Andy Murray nebude musieť podstúpiť operáciu členka. V utorok to potvrdil jeho hovorca a dodal, že liečba zranenia prebieha dobre.

Trojnásobný grandslamový šampión sa zranil na marcovom turnaji v Miami, kde vypadol v treťom kole s Čechom Tomášom Macháčom.

"Liečba prebieha dobre a Murray dúfa, že sa čoskoro objaví na kurtoch. Termín návratu do súťažného kolotoča zatiaľ nepozná," citovala Murrayho hovorcu agentúra DPA.

Momentálne nie je jasné, či sa 36-ročný Škót stihne zotaviť do júlového Wimbledonu. Murray by sa rád predstavil na OH v Paríži (26. júla - 11. augusta).