Djokovič nehrá, ale kapitán Slovákov tlmí optimizmus: Videli ste, koho majú Srbi?

KRALJEVO, BRATISLAVA. Odkedy sa hrá Davis Cup podľa nového formátu, slovenskí tenisti nikdy nepostúpili do hlavného turnaja a ani do skupinovej fázy, kde sa bojuje o miestenky na záverečné podujatie.

Na Australian Open hral nedávno v dobrej forme Lukáš Klein. Z kvalifikácie sa prebojoval do hlavnej súťaže, kde stroskotal v 2. kole proti neskoršiemu semifinalistovi Alexandrovi Zverevovi až po päťsetovej bitke.

„Keby mi niekto pred odchodom do Austrálie povedal, že odohrám toľko zápasov a ešte na takej úrovni, bral by som to všetkými desiatimi. Posledný zápas ma samozrejme mrzí, ale je to v poriadku.“

Po návrate domov sa musel preorientovať na inú klímu aj povrch. „Na antuke sa sa cítim každým dňom lepšie a lepšie. Už som takéto zmeny zažil veľakrát. Nie je to niečo, s čím by som sa nevedel vyrovnať,“ dodal po poslednom tréningu pred odletom do Srbska.