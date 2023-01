Majiteľ Tatrana zahraničného trénera nechcel. Niektoré hlášky ma už dosť vytáčali, vraví

„Marek Gernát je držiteľom najvyššej trénerskej licencie. Je to intelektuál, ktorý myslím nikdy nemal ambíciu viesť v Tatrane prvý tím. Má svoje podnikateľské i pedagogické aktivity. V klube pracuje roky s mládežou a robí to výborne.

Niektoré hlášky majiteľa vytáčali

Faktom je, že dosť hlasito sa hovorilo o angažovaní trénera nie z prešovských zdrojov.

„Niektoré 'hlášky' na diskusných fórach ma už dosť vytáčali. Pravdou je, že sme do konca prebiehajúcej sezóny hľadali trénera. Rozhodne ale nie trénera zo zahraničia. Kým by sa ten v novom prostredí rozkukal, bol by už aj koniec sezóny.

Padali teda napríklad aj mená ako Václav Straka či Rastislav Trtík. Tréner Straka je však zmluvne viazaný v Považskej Bystrici. Trtík je zase v Ostrave vysokoškolským pedagógom.

Oslovil som M. Gernáta a poprosil ho, aby to s mužstvom predsa len potiahol do konca súťažného ročníka. Aj popri svojich náročných podnikateľských a pedagogických aktivitách. Som rád, že sme sa nakoniec dohodli.“

Tatran nakoniec bude hrať aj SEHA ligu