Posadiť Stocha na tribúnu? Som tréner, musím robiť rozhodnutia, hovorí Škorec

V prvom rade rozhodli naše chyby v defenzíve. Pripravovali sme sa práve na to, že Maďari budú hrať mimoriadne takticky a naozaj bol zápas o jedinej chybe. Ako som vravel hráčom pred zápasom, kto strelí prvý gól, ten vyhrá. Tak to aj bolo. Keďže sme neskórovali, tak žiaľbohu, skončili sme pred bránami semifinále.

S Maďarskom, susednou krajinou, ste za posledné roky hrávali pravidelne, tento rok to bol už štvrtý vzájomný zápas. Bola to pre vás v niečom výhoda?

Priamo po zápase bolo sklamanie naozaj veľké. Každý chcel vyhrať a postúpiť. Žiaľ, vždy hrajú proti sebe dve mužstvá, jedno musí prehrať. V tomto prípade sme boli tí porazení my. Musíme sa z toho poučiť a načerpať skúsenosti do budúcna.

Čo vám šampionát ukázal, ako ho hodnotíte?

Pozitívne. Vedeli sme odohrať dobré zápasy, v úvodných štyroch sme mali navrch, dominovali sme a viac sa dostávali do šancí. Ak by sme s Anglickom za stavu 2:1 ešte raz skórovali, zrejme by sa zápas vyvíjal inak a neprehrali by sme. Posledný duel s Maďarskom bol už päťdesiat na päťdesiat.