Slovenské futbalistky spoznali súperky v boji o postup na ME

Európska kvalifikácia žien bude prebiehať novým systémom od apríla do decembra 2024. Rozhodne sa v nej o 15 postupujúcich tímoch, ktoré sa pripoja k hostiteľskému Švajčiarsku.

NYON. Slovenské futbalistky sa v kvalifikácii ME vo futbale žien 2025 vo Švajčiarsku predstavia v 2. skupine B-divízie. Ich súperkami budú Škótky, Srbky a Izraelčanky.

Fáza kvalifikácie ME sa bude hrať v rovnakom formáte ako Liga národov, pričom tímy sú rozdelené do troch divízií (A, B, C). V "áčku" a "béčku" je po 16 tímov, v "céčku" o tri družstvá viac.