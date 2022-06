Slovensko má za sebou prehru s Českom 1:3, no o to podstatnejšiu včerajšiu reakciu, keď zdolalo USA 4:3 po nájazdoch, pričom sme prehrávali už 0:2. Vo štvrtok prichádza na rad azda najjednoznačnejší duel, keď si zmeriame sily s Libanonom.



Zverenci Mojmíra Hojera budú čeliť krajine, ktorá na šampionáte nezískala zatiaľ ani bod. Libanon prehral vysoko 1:6 s Veľkou Britániou i s Českom 0:8. Slovenky sú teda prvý raz jasný favorit na plný bodový zisk, ktorý by ich mal dostať z priebežného štvrtého miesta na tretie.