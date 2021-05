Stačilo im byť ôsmy. Na dosah majú sezónu snov. Lepšia neexistuje, vravia

Levice čaká tretie finále v najvyššej súťaži. Obe predchádzajúce účasti (2011 a 2018) premenili na majstrovské tituly. Do zbierky chcú pridať aj tretí. V ceste im však bude stáť ich bývalý tréner.

„Bude to pre nás špecifické, keďže trénera Hojča dobre poznáme. Zažili sme spolu veľa dobrého. Zostali sme kamaráti a stále si máme čo povedať. Levickí fanúšikovia ho mali veľmi radi. Teraz však príde ako náš súper,“ povedal generálny manažér Levických Patriotov Ladislav Garaj.

V základnej časti sa stretli oba tímy šesťkrát. V štyroch prípadoch uspeli Levičania. Práve vďaka lepšej vzájomnej bilancii napokon obsadili prvé miesto pred Spišiakmi, ktorí získali rovnaký počet bodov.

„Mali sme v sezóne veľmi dobré úseky, počas ktorých sme dokázali vyhrávať aj na palubovkách silných súperov. Nevyhli sme sa ale miernym zaváhaniam. Sme veľmi radi, že sa nám v závere podarilo udržať si víťazstvo v základnej časti.“

V doposiaľ najnáročnejšej sezóne, počas ktorej nemohli kluby rátať so ziskom zo vstupeniek, sa obaja finalisti spojili pre jeden cieľ. Umožniť zaočkovaným účasť na finálových zápasoch.

„V iných sférach života už majú zaočkovaní ľudia určité výhody. Pri športových podujatiach to zatiaľ tak nie je. Spolu so Spišskou by sme radi pomohli kampaňou za očkovanie, ak by to malo pre basketbalových fanúšikov nejaký prínos. Verím, že sa to podarí,“ uviedol Garaj.