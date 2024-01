Vedú druhú futbalovú ligu, cez pauzu ich prihlásili do futsalovej súťaže. Zakončili ju medailou

V zrekonštruovanej starej košickej jazdiarni sa počas víkendu uskutočnil turnaj Final Four ženskej Niké Futsal Ligy. Stretli sa tu štyri najúspešnejšie celky základnej časti. Západ zastupovali ŠK Makroteam Žilina a FSC Prievidza, východ FK Tatran Prešov futsal a Partizán Bardejov futsal. O tom, ako vnímali toto podujatie priami účastníci, sme sa porozprávali s trénerom Partizána Bardejov TOMÁŠOM TEJOM. Čo Vás presvedčilo k tomu, aby ste sa zapojili do Niké Futsal Ligy? Už v lete som sa stretol s iniciátorom tejto myšlienky Marekom Palom (Pozn.: futsalový manažér Partizána). Rozhodli sme sa prihlásiť ženy do futsalovej ligy. Chceli sme pre dievčatá spestrenie počas prechodného obdobia. Potešila nás ich pozitívna odozva. Boli doslova nadšené touto myšlienkou. Pre nás všetkých to bola nová skúsenosť.

Ako prebiehala základná časť? Keďže sa futsalová liga rozdelila na dve skupiny východ a západ, čakali nás tri bloky v rámci východu, a to zo súperkami z Prešova a Košíc. Hrali sme solídne, možno viac než vyrovnané zápasy s minuloročnými víťazkami z Prešova a dvakrát sme zdolali aj Košičanky. Na Final Four sme postúpili z druhého miesta. Podľa odozvy z haly malo Final Four výbornú úroveň, k čomu prispeli aj Bardejovčanky. V semifinále ste veľkému favoritovi podľahli až po predĺžení. Skúste zhodnotiť finálové boje. Našimi semifinálovými súperkami boli víťazky základnej časti zo západu, a to tím zo Žiliny. Je to kvalitný súper s množstvom futsalistiek a reprezentantiek vo futsale. Snažili sme o to, aby sme im nevytvorili priestor na kombinácie a situácie jeden na jeden.

Aj keď sme inkasovali hneď v úvode, hrali sme ďalej svoju hru a vyčkávali na naše protiútoky a šance, ktoré sme mali ešte v prvom polčase, no žiaľ nepodarilo sa nám ich dotiahnuť dokonca. Druhý polčas sme nepanikárili a aj za stavu 0:1 vedeli sme, že stále sa ten stav dá zrovnať alebo zvrátiť v náš prospech. Jeden takýto protiútok nám vyšiel a vyrovnali sme na 1:1, žiaľ, o pár minút nás súper prečíslil a šiel znova do vedenia. V závere sme stiahli brankárku a šli sme do piatich hráčok v poli, čo sa nám vyplatilo a vyrovnali sme 13 sekúnd pred koncom na 2:2.

V päťminútovom predĺžení nám súper strelil gól zo štandardnej situácie. Opäť sme sa snažili zmeniť výsledok, ale tentokrát nám nebolo dopriate. Minutú pred koncom nám súperky strelili gól na konečných 4:2. Náboj ale nechýbal ani súboju o tretie miesto. Ako ste to videli z lavičky? Ďalší zápas sme hrali o 3.miesto proti Prievidzi. Dievčatá boli unavené a sklamané zo zápasu so Žilinou. Vedeli sme však, že stále hráme o bronz. To by pre nás, ako nováčika futsalovej ligy, bol veľký úspech. Zápas bol od úvodu vyrovnaný, mali sme bližšie ku gólu ako súper, ale do polčasovej prestávky sme šli za stavu 0:0. Po prestávke vyrovnaná hra pokračovala, ale súperkám sa podarilo dostať do vedenia dvoma gólmi. Samozrejme dochádzali nám sily a bolo vidieť značnú únavu na našej strane. Iskierku nádeje na úspech sme nadobudli po znižujúcom góle na 1:2 a keď sme vyrovnali, začali sme veriť, že to zvládneme. Do konca zápasu ostávalo 33 sekúnd a my sme rozohrávali priamy kop.

Ten sme premenili na konečných 3:2 a do Bardejova vezieme bronzové medaily. Celkovo hodnotím túto futsalovú sezónu ako úspešnú. Baby to určite nakopne do ďalšej práce v tréningovom procese a príprave na odvetnú časť druhej žien. Ako vyzerala Vaša súpiska? V drese Partizána nastúpili dievčatá, ktoré v druhej ženskej lige túto súťaž po jeseni vedú. V kádri je rad mládežníckych reprezentantiek Slovenska.

Naša súpiska vyzerala takto: Viktória Cuperová, Mária Petrová, Linda Hlavinková, Sofia Bortniková, Vanesa Vojsová, Sára Čechová, Kristína Harčarufková, Júlia Iľková, Radoslava Jacenková, Tamara Solarová, Sofia Dupkalová, tréneri Tomáš Tej a Andrej Fecko.

Final Four ženskej Niké Futsal Ligy - Košice 20. január Semifinále: Partizán Bardejov - ŠK Makroteam Žilina 2:4 PP Góly: Iľková 2 - Tyčiaková 3, Kucharčíková FK Tatran Prešov futsal - FSC Prievidza 3:1 Góly: Macková, Jusková, Stredná - Hološková Zápas o bronz: Partizán Bardejov futsal - FSC Prievidza 3:2 Góly: Hlavinková, Jacenková, Vojsová - Majtényiová, Pustajová Finále: FŠ Makroteam Žilina - FK Tatran Prešov futsal 11:5 Góly: Tyčiaková 4, Líšková 3, Sýkorová 2, Kucharčíková, Randová - Stredná 2, Bučková, Rumančíková , Chomová Konečné poradie: FŠ Makroteam Žilina FK Tatran Prešov futsal Partizán Bardejov futsal FSC Prievidza Individuálne ocenenia: Najlepšia hráčka: Janka Majtényiová (FSC Prievidza) Najlepšia strelkyňa: Klaudia Tyčiaková 7 gólov (Makroteam Žilina) Najlepšia brankárka: Sofia Dupkalová (Partizán Bardejov)