Bude chytať Premier League? Neberiem to ako podraz, robia si poistky, tvrdí Rodák

Aj takto pred dvoma rokmi mal Rodák zásadný podiel na postupe Fulhamu do najvyššej súťaže. Dokonca dostal cenu pre najlepšieho brankára.

Do FC Fulham prestúpil MAREK RODÁK ešte v januári 2013 ako 16-ročný, je braný ako klubový odchovanec. Štyrikrát bol na hosťovaní, hore sa driapal až zo šiestej ligy. Nikdy sa nevzdal. Výraznou mierou dvakrát pomohol londýnskemu klubu k postupu do Premier League.

Ako je to s jeho menom v Anglicku?

Cíti krivdu alebo to vníma ako výzvu?

Fulham kúpil z Arsenalu Bernda Lena. Aký dojem na vás urobil?

Na prvý pohľad vyzerá ako v pohode chlapec. Milý a priateľský.

Pred nejakým časom ste vyhlásili, že v prípade, ak by ste boli dvojkou, tak to budete musieť riešiť. Naznačili ste aj odchod. Platí to stále?