Neporaziteľný Nadal prehral. Najlepší zápas všetkých čias, vraví legenda

PARÍŽ. "Sú tí dvaja vôbec ešte ľudia?" pýtal sa v televíznom štúdiu stanice Eurosport tenista a komentátor Mischa Zverev. Po semifinálovom zápase na Roland Garros medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom iba ťažko hľadal iné slová. S ďalšími televíznymi expertmi a bývalými tenistami Barbarou Schettovou a Matsom Wilanderom sa zhodli, že išlo o jeden z najlepších zápasov, aké sa na Roland Garros odohrali. ONLINE: Novak Djokovič - Rafael Nadal v semifinále Roland Garros 2021 >>>

Sumár: Novak Djokovič - Rafael Nadal v semifinále Roland Garros 2021 >>>

"Najlepší zápas, aký som kedy videl," pridal sa na twitteri aj bývalý najlepší tenista sveta Andy Roddick. "Lepší antukový tenis sa hrať nedá," písal veľký rival Nadala s Djokovičom a bývalá svetová jednotka Andy Murray. Tretia Nadalova prehra O tom, ako bude Rafael Nadal vyhrávať Roland Garros ešte aj na dôchodku, už každoročne vznikajú medzi tenisovými fanúšikmi vtipy. Turnaj od svojich osemnástich rokov nevyhral iba pri troch účastiach.

Rok 2021 však bude štvrtým v histórii. Po veľkom boji totiž po setoch 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2 semifinále ovládol Novak Djokovič. Španielsky víťaz trinástich titulov z Paríža tak utrpel tretiu prehru na Roland Garros v kariére. Odohral 108 zápasov. Už po druhý raz nestačil na Novaka Djokoviča. Podobne to bolo aj v roku 2015. O rok neskôr nevyhral, lebo sa odhlásil. Predtým ešte v roku 2009 nestačil na Švéda Robina Söderlinga.

"Nech si každý hovorí, čo chce. V tenise nie je ťažšia úloha, ako poraziť Rafaela Nadala na Roland Garros. To je taký tenisový Everest. Novak Djokovič to dokázal dvakrát. DVAKRÁT," píše na twitteri stránka podcastu The Tennis Podcast. Nadal nevyužil šance Španiel v zápase spravil nevídaných osem dvojchýb. Mnohé prišli aj v kľúčových chvíľach. Po stretnutí priznal, že práve takéto momenty rozhodli. "Mal som setbal (v treťom sete, pozn. red.), nevyužil som ho, potom som zahodil šance, spravil dvojchybu, také chyby sa stávať môžu, ale aj tak sa vždy snažím vyhrať. Ak tu chcete vyhrať, nemôžete také chyby robiť," vravel na tlačovej konferencii Nadal.

"Skvelé od Novaka. Dal som zo seba všetko, nebol to môj deň," uznal kvality súpera. "Nadal priznal, že dal zo seba všetko a aj tak prehral, to dáva kredit Novakovi Djokovičovi," skonštatovala v televízii Eurosport bývalá tenistka Barbara Schettová. Mischa Zverev zas poznamenal, že práve nepremenený setbal Nadala v treťom sete za stavu 6:5 mohol byť jedným z kľúčových momentov. Djokovič totiž neskôr vyhral set v skrátenej hre. "Určite by ten zápas šiel iným smerom," povedal nemecký tenista. Diváci mohli zostať Djokovič po stretnutí ťažko hľadal slová. "Jeden z najúžasnejších zápasov v mojom živote. Neuveriteľná energia sa k nám hrnula z tribún," vravel po zápase.

"Je ťažké hrať proti Rafovi na tomto kurte, je to veľmi špeciálny moment. Hovoril som si sám pre seba, že nesmiem byť pod tlakom," dodal. Zápas mohlo ovplyvniť, že vo Francúzsku sa o 23. hodine začína zákaz vychádzania, diváci by tak museli opustiť kurt. Podobná situácia sa už počas turnaja odohrala. Organizátori však nakoniec povolili, aby si ľudia mohli pozrieť aj vyvrcholenie stretnutia, hoci sa hralo dlhšie. "Veľmi sme si s Rafom priali, aby diváci zostali na mieste. Sme už na okruhu veteráni, tá atmosféra nás drží pri práci," hodnotil pre televíznu stanicu Eurosport Djokovič.

Srbský tenista Nadalovi oplatil jednu zo svojich najhorších prehier v grandslamovom finále. Vlani vo finále Roland Garros prehral 0:6, 2:6, 5:7. Veľký boj o rekordy Nadal v Paríži nezíska svoju 21. grandslamovú trofej, ak by sa mu to podarilo, v počte grandslamových titulov by predbehol Rogera Federera. Novak Djokovič naopak dostane šancu zabojovať o svoj 19. grandslamový titul. Pokiaľ by vyhral, stal by sa prvým mužom v histórii profesionálneho tenisu, ktorý každý grandslamový turnaj vyhral aspoň dvakrát. Zahrá si už svoje 29. grandslamové finále. Postupom doň prekonal Rafaela Nadala. Viackrát si o titul zahral iba Roger Federer - 31.

Rafael Nadal odchádza po prehre na Roland Garros 2021. (Zdroj: TASR/AP)

Mats Wilander zhodnotil, že z pohľadu štatistík a boja historické prvenstvo v počte grandslamových titulov môže byť tohtoročné Roland Garros kľúčové. Nadal s Federerom majú po dvadsať trofejí a Djokovič ich má osemnásť. "Novak môže získať 19. titul, vo Wimbledone bude mať zrejme najväčšiu šancu práve on. Potom sa môžeme baviť o tom, či nebude tým prvým, kto sa dostane do tretej desiatky grandslamových titulov," vravel Švéd. Premiérové finále Tsitsipasa Presným opakom veľkých skúseností a boja o rekordy bude druhý finalista Stefanos Tsitsipas.

Grécky tenista postúpil po prvý raz v kariére do finále grandslamového turnaja. Má 22 rokov a 305 dní, je najmladší finalista Roland Garros od čias Nadala v roku 2008, ktorý mal 22 rokov a 5 dní. V semifinále si poradil s o niečo skúsenejším Alexandrom Zverevom, ktorý už na US Open 2020 zažil aj atmosféru grandslamového finále. "Mentálny gigant. Dokáže sa na seba hnevať a potom otočiť vývoj zápasu," hovoril o hre gréckeho tenistu v pozápasovom štúdiu televíznej stanice Eurosport Mats Wilander. Grék totiž viedol 2:0 na sety, potom ďalšie dva sety vyhral Zverev. Náročnú koncovku však zvládol lepšie práve Tsitsipas.

Po stretnutí neskrýval emócie. Diváci mu tlieskali a mladý tenista mal slzy v očiach. „Je to najdôležitejší zápas môjho života,“ vravel. "Premýšľam nad tým, odkiaľ pochádzam, z malého mestečka pri Aténach. No a teraz som si splnil sen postupom do finále Roland Garros," dodal. Stal sa vôbec prvým Grékom v grandslamovom finále. Štatistiky favorizujú Djokoviča Môže sa stať iba druhým tenistom z nastupujúcej mladej generácie s grandslamovým titulom. Doposiaľ sa to podarilo iba Dominicovi Thiemovi na US Open 2020. To bol však turnaj, na ktorom nehrali Nadal ani Federer a Djokoviča diskvalifikovali. Mimo bývalých svetových jednotiek Nadala, Federera a Murrayho však doposiaľ vo finále na grandslamovom turnaji dokázal Djokoviča poraziť iba jediný tenista - Stan Wawrinka. Ten to dokázal dokonca dvakrát. Na US Open 2016 aj na Roland Garros 2015.