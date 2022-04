Chceli ho okamžite. Prečo Vittek neskončil v najslávnejšom klube?

Patrí k najlepším hráčom v dejinách samostatnosti. Po senzačnom triumfe nad Talianskom 3:2 utekal so slovenskou zástavou. A neprajníkom odkázal, nech chodia po kanáloch. Žiadny slovenský futbalista nedal na majstrovstvách sveta viac gólov. Stačil mu na to jeden turnaj.

Zabezpečí sa hráč vášho formátu na celý život?

Je to veľmi individuálne. Niekedy to vyzerá ružovo, ale nie je to tak. Každý si myslí, aké veľké cifry všade lietajú, ale niekedy je to úplne o niečom inom.

Na šampionáte v Južnej Afrike 2010 ste strelili štyri z piatich gólov Slovenska. Pre vás to bol životný turnaj. Ako vám zmenil život?

Ak mám byť úprimný, myslel som si, že mi ho zmení podstatne viac. Mám na mysli svoju kariéru. Vzhľadom na to, aký úspech sme tam dosiahli a možno aj ja osobne.