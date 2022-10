Samuel „Pirát“ Krištofič Bilance v MMA: 15-4 (OKTAGON MMA: 8-3) Pirát se na poslední zápasy připravuje v trnavském SFG, kde má skvělé tréninkové partnery Karola Ryšavého, Ľudovíta Kleina, Ivana Buchingera, Vlasta Čepa, Attilu Végha nebo třeba Martina Budaye. Pirát si stále drží skvělou bilanci, ale rozhodně se chce vrátit na vítěznou vlnu po ztrátě titulu v souboji s Patrikem Kinclem. Jedná se teprve o druhý Pirátův výlet na zápas mimo Česko a Slovensko. Ten první v Rusku skončil první prohrou v kariéře. Nutno podotknout, že Samuel nebyl nikdy v kariéře ukončen. Obecně je považován za komplexního zápasníka, který bojuje raději v postoji a je skvělým kontra-boxerem. Případná prohra s Polívkou by pro Piráta znamenala velký pád žebříčkem a komplikaci pro návrat na výsluní. Zároveň se netají komplikovaným vztahem s organizací a prohra by mohla vyústit v odchod jinam. To už jsou ale jen případné spekulace a takové otázky se otevřou až po sobotním klání.

Samuel „Pirát“ Krištofič Bilance v MMA: 15-4 (OKTAGON MMA: 8-3) Pirát se na poslední zápasy připravuje v trnavském SFG, kde má skvělé tréninkové partnery Karola Ryšavého, Ľudovíta Kleina, Ivana Buchingera, Vlasta Čepa, Attilu Végha nebo třeba Martina Budaye. Pirát si stále drží skvělou bilanci, ale rozhodně se chce vrátit na vítěznou vlnu po ztrátě titulu v souboji s Patrikem Kinclem. Jedná se teprve o druhý Pirátův výlet na zápas mimo Česko a Slovensko. Ten první v Rusku skončil první prohrou v kariéře. Nutno podotknout, že Samuel nebyl nikdy v kariéře ukončen. Obecně je považován za komplexního zápasníka, který bojuje raději v postoji a je skvělým kontra-boxerem. Případná prohra s Polívkou by pro Piráta znamenala velký pád žebříčkem a komplikaci pro návrat na výsluní. Zároveň se netají komplikovaným vztahem s organizací a prohra by mohla vyústit v odchod jinam. To už jsou ale jen případné spekulace a takové otázky se otevřou až po sobotním klání.

Zdeněk „Gameover“ Polívka Bilance v MMA: 8-5 (OKTAGON MMA: 5-2) Skóre v podobě tří výher a shodného počtu porážek v roce 2020 udělalo z Polívky poměrně nenápadného debutanta na „covidových“ turnajích OKTAGON UNDERGROUND, kde si připsal cenné postojové skalpy Salčáka s Hromkem. V MMA na úspěšné výsledky navázal a během sedmi následujících vystoupení na něj vymyslela recept jen dvojice Abdel Driai a Alex Lohoré. Zdeňkovo jméno plní poslední dobou stránky v médiích kvůli úplně jiným věcem než sportovním výkonům, ale my přejdeme raději k tomu, co bude v souboji s Krištofičem důležité. Určitě zmiňme Polívkův stand-up. Sílu a přehled čtyřiadvacetiletého prospektu už pocítil například veterán UFC Eric Spicely nebo špičkový Polák Robert Bryczek. Bude velmi zajímavé pozorovat jeho taktiku pro tento zápas. Už s Bryczekem se čekalo přenášení boje na zem, ale nestalo se tak a Polívka soupeři rozkopal holeně. Pirát je podobně komplexní a s o něco lepším postojem, tedy přesně jako Zdeněk. Strategii na Piráta jasně ukázal Kozma či Kincl, ale ti jsou ve wrestlingu a kontrole na zemi minimálně o level jinde než většina organizace.

Zdeněk „Gameover“ Polívka Bilance v MMA: 8-5 (OKTAGON MMA: 5-2) Skóre v podobě tří výher a shodného počtu porážek v roce 2020 udělalo z Polívky poměrně nenápadného debutanta na „covidových“ turnajích OKTAGON UNDERGROUND, kde si připsal cenné postojové skalpy Salčáka s Hromkem. V MMA na úspěšné výsledky navázal a během sedmi následujících vystoupení na něj vymyslela recept jen dvojice Abdel Driai a Alex Lohoré. Zdeňkovo jméno plní poslední dobou stránky v médiích kvůli úplně jiným věcem než sportovním výkonům, ale my přejdeme raději k tomu, co bude v souboji s Krištofičem důležité. Určitě zmiňme Polívkův stand-up. Sílu a přehled čtyřiadvacetiletého prospektu už pocítil například veterán UFC Eric Spicely nebo špičkový Polák Robert Bryczek. Bude velmi zajímavé pozorovat jeho taktiku pro tento zápas. Už s Bryczekem se čekalo přenášení boje na zem, ale nestalo se tak a Polívka soupeři rozkopal holeně. Pirát je podobně komplexní a s o něco lepším postojem, tedy přesně jako Zdeněk. Strategii na Piráta jasně ukázal Kozma či Kincl, ale ti jsou ve wrestlingu a kontrole na zemi minimálně o level jinde než většina organizace.