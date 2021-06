Dokázal, čo dodnes žiadny tenista. Djokovič opäť dobyl Roland Garros

Roland Garros 2021 - finále

Naposledy sa to podarilo Gastonovi Gaudiovi v argentínskom derby s Guillermom Coriom.

Vďaka trom esám za sebou si však udržal podanie. V ďalších minútach držal so Srbom krok vo výmenách, viackrát ho prekvapil stopbalmi.

V celej tenisovej histórii sa to podarilo iba Austrálčanom Royovi Emersonovi a Rodovi Laverovi.

Srb v týchto momentoch skvele podával i returnoval, snažil sa hrať loptičky do Tsitsipasovho bekhendu, čo na súpera platilo.

Vedel som, že Stefanos bude tvrdý oriešok, v tomto roku má skvelú formu. Aj za stavu 0:2 na sety som však veril, že to môžem otočiť. Vďaka výbornému výkonu sa mi to aj podarilo. Ešte raz veľké ďakujem všetkým," uviedol Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.

Som hrdý na to, že v priebehu 48 hodín som zvládol dva mimoriadne ťažké zápasy proti dvom velikánom. Dnes to bolo veľmi náročné.

"Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí prišli do hľadiska. Atmosféra bola elektrizujúca. Veľká vďaka patrí môjmu trénerovi Mariánovi Vajdovi, fyzioterapeutovi i mojej rodine.

V úvodnom geme rozhodujúceho setu Djokovič nevyužil brejkbal, za stavu 1:1 prelomil Tsitsipasovo podanie a zápas už dotiahol do víťazného konca.

Tsitsipas: Novak ma veľmi inšpiruje

V slávnostnom príhovore prd prevzatím Pohára mušketierov zdôraznil, že chce získať ďalšie grandslamové tituly.

"Moja misia ešte nie je na konci. Viem, čím teraz prechádza Stefanos, ktorý bol za stavu 2:0 blízko k úspechu.

Takéto prehry však človeka najviac posilnia. Som presvedčený o tom, že v budúcnosti získa veľa grandslamových trofejí. Ja mam stále veľkú motiváciu vyhrávať, moja manželka i deti mi dávajú veľa lásky a energie."

Tsitsipas bol sklamaný, že dobre rozohratý zápas sa napokon skončil jeho prehrou.

"Bola to veľká bitka. Snažil som sa zo seba vyžmýkať maximum, no na víťazstvo nad Novakom to nestačilo. Opäť ukázal, že je obrovský šampión.

Veľmi ma inšpiruje. Má okolo seba úžasný tím ľudí, ktorí sa starajú o jeho prípravu tak, aby bol schopný vyhrávať grandslamy. Chcem sa poďakovať aj môjmu tímu, ktorý mi vždy pomáha a je pre mňa oporou. Ďakujem i organizátorom Roland Garros. Verím, že sem prídem aj o rok."