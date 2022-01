Djokovič je v Austrálii väzňom. Chceli ho ponížiť, tvrdí jeho otec

Nemá sa kde prezliecť ani umyť

Djokovič je momentálne v Park Hoteli, štátnom karanténnom zariadení, ktoré je prechodným domovom žiadateľov o azyl. V minulosti sa objavili viaceré sťažnosti, že na izbách sú chrobáky a podávané jedlá pokrýva pleseň.

"Novak a členovia jeho tímu vyplnili rovnaké dokumenty, ako ďalších 25 hráčov, ktorí nie sú zaočkovaní a požiadali o výnimku. Oni nemajú žiadne problémy, iba Novak. Mohli mu radšej povedať, aby neletel do Austrálie a bolo by to v poriadku.