Hviezdu New Jersey čaká operácia, začiatok budúcej sezóny stihne

NEW YORK. Švajčiarskeho hokejistu Tima Meiera z New Jersey Devils čaká operácia ramena.

Svojmu tímu, ktorý nepostúpil do play off, by mal byť k dispozícii v septembrovom prípravnom kempe na budúcu sezónu. Informovala o tom webstránka nhl.com.

Meier odohral v tejto sezóne 69 zápasov a s 28 gólmi bol najlepší strelec tímu. Celkovo mal na konte 52 kanadských bodov, čo bol štvrtý najväčší počet z tímu Devils.

V marci zaznamenal najvyšší počet presných zásahov v lige (13) a vyšla mu záverečná tretina sezóny. Nazbieral v nej rovnako bodov (17+9) ako vo zvyšku ročníka (11+15).