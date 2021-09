Hviezda tímu NHL priznala problém s hazardom. Stávky na vlastné zápasy odmietal

Kane však potvrdil závislosť na hazardných hrách: "Bola to dlhé roky veľká súčasť môjho života. Je to niečo, s čím som mal určite problém v niektorých fázach. Niekedy viac, niekedy menej."

"Noc predtým som hral hazardné hry. Nemal som to robiť, no urobil som a to. Samozrejme, nedarilo sa mi v tom zápase. No keď máte určitý problém, niekedy nedokážete kontrolovať vaše rozhodnutia v danom čase.

Mal som problém s hazardnými hrami. To je to isté, ako keď ste závislí na drogách či alkohole - nedokážete kontrolovať svoje činy," vysvetľoval 30-ročný útočník.