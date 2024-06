Dočká sa aj syn Slovákov Bednarik. Ktoré talenty budú zvolené po prvom kole?

Ak bude draftovaný Slovák, bude to práve v sobotu večer. Do prvého kola sa podľa očakávaní nezmestil ani jeden.

Taktiež sa tu nachádzajú vysoko talentovaní hráči s top potenciálom v niektorých kategóriách, ktorým chýbajú viaceré dôležité veci, ktoré sú pre prechod do NHL nesmierne dôležité. Či už to je defenzívna hra, fyzické parametre a tak ďalej.

Čo sa týka kvality, v druhom kole ide o sekundárne prospekty na drafte. Stále sú to hráči, ktorí majú pravdepodobnú budúcnosť v NHL, ale ich prechod väčšinou trvá o čosi dlhšie, nemajú až tak vysoký potenciál, prípadne budú patriť do rol v spodnej časti zostavy, čiže ide o defenzívnejších, zodpovednejších či fyzickejších hráčov.

Bednarik aj Galvas

Medzi najlepších centrov v tomto kole nášho rankingu patrí inteligentný snajper Sacha Boisvert na 33. mieste rebríčka. Taktiež sem patrí inteligentný two-way center a syn slovenských rodičov Kamil Bednarik na 41. mieste rebríčka.

O tom, ako si vážime tú two-way kvalitu a zodpovednosť svedčí aj náš rebríček. Ďalší traja strední útočníci by sa totiž mali s veľkou pravdepodobnosťou dostať do NHL, no nebudú hokejistami do top-six. Na 42. mieste ide o robustného Colea Beaudoina, hneď za ním je Švéd Simon Zether z Rögle a v neposlednom rade center Londonu Knights z OHL Sam O’Reilly.