Columbus prišiel o kapitána. Jenner sa od bolesti takmer nemohol hýbať

NEW YORK. Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets prišiel o svojho kapitána a druhého najproduktívnejšieho hráča Boonea Jennera, ktorý utrpel zranenie chrbta.

Dvadsaťosemročný útočník naposledy nastúpil v sobotňajšom zápase s Minnesotou Wild (3:2 pp a sn), následne ho zaradili na listinu zranených hráčov.

"Trápi ho to už týždne, ale v poslednom zápase sa to dostalo do bodu, keď sa takmer nemohol hýbať," povedal tréner Brad Larsen.