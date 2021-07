Černák opäť získal Stanleyho pohár! Tampa Bay vyhrala finále NHL

/zdroj: NHL.com/

Victor Hedman, obranca Tampy Bay: "Ešte takto pred rokom sme nevedeli, ako bude pokračovať sezóna a teraz sa tešíme už z druhého Stanleyho pohára. Neuveriteľné. S predošlým triumfom sa to nedá porovnať, bolo to za iných okolností. Teraz nás však veľmi teší, že si to môžeme vychutnať aj s našimi fanúšikmi a pred plnou halou. Je to nádherný pocit."

Jon Cooper, tréner Tampy Bay: "Je to triumf hráčov, to oni to dokázali. Ja som tam iba stál a žuval žuvačku. Bola to ťažká sezóna, v ktorej každý chcel uspieť proti nám, keďže sme vlani získali Stanleyho pohár. Naše mužstvo je však veľmi silné a vie ako vyhrávať. Tento triumf je veľmi sladký a ťažko porovnateľný s predošlým. Máme hráčov, ktorí sú hviezdy v očiach fanúšikov, ale pre mňa sú hviezdy všetci. Je fantastické, ako všetci dokázali pracovať pre spoločný úspech. Pre veľké víťazstvá je dôležité mať v mužstve hráčov ako Patrick Maroon, ku ktorému vzhliadajú mladší hráči."