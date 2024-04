VIDEO: Zomklo ich bučanie fanúšikov. Philadelphia zdolala Miami o jediný bod

Philadelphia po polčase prehrávala o 12 bodov a diváci hráčov vyprevadili do šatne bučaním. Po zmene strán však prišiel obrat, keď Embiid v záverečných troch minútach dvakrát v kritickej chvíli skóroval spoza oblúka a pripísal si aj asistenciu Kellymu Oubremu na kôš s faulom.

Chicago poradilo s Atlantou 131:116 a vybojovalo si súboj na palubovke Miami o ôsmu pozíciu do play off. V drese Bulls zažiaril Coby White, ktorý si 42 bodmi vylepšil osobné maximum.

Sixers potiahol Joel Embiid 23 bodmi a 15 doskokmi. V druhom zápase play in v noci na štvrtok si

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie zvíťazili nad Miami o jediný bod 105:104 a získali pozíciu nasadenej sedmičky vo Východnej konferencii NBA.

"Vypočuli sme si veľa bučania, ale zomklo nás to. Nehral som môj najlepší basketbal, nedokázal som si nájsť miesto na ihrisku až do poslednej štvrtiny, no napriek tomu náš tím dokázal nájsť spôsob ako zvíťaziť," tešil sa po stretnutí Embiid, ktorý vyzdvihol najmä spoluhráčov z lavičky.