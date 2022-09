Na druhýkrát už kontrakt v UFC získal, po zápase vyzval Chimaeva

Sebavedomie mu nechýba, pýta si hviezdu UFC

Nickal si tak do štatistík pripísal už tretie profesionálne víťazstvo v zmiešaných bojových umeniach.

Hoci sa v auguste prezident UFC Dana White vyjadroval, že Nickal potrebuje pred vstupom do najlepšej ligy nabrať viac skúseností, po výhre nad Beardom mu kontrakt udelil.

Sebavedomý Nickal si potom v rozhovore po zápase vybral ďalšieho súpera.

„Ak si to UFC praje, dajte mi toho Švéda (Khamzata Chimaeva). Nie je najlepší, pretože nevie ani navážiť požadovanú váhu pred súbojom, ale ak by to mal byť problém, tak ja to beriem,“ uviedol po výhre Nickal.