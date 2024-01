Dal som si voľný deň, minul som všetky kolesá, smial sa Svitko

„Sú to extrémne ťažké etapy, najťažšie zo saudskoarabskej edície a Castera (riaditeľ podujatia - pozn.) chcel znovu ukázať, že toto je cross country rely. Mne sa zdá, že to miestami až prepískli,“ hovoril po desiatej etape vodič kamióna Aleš Loprais.

„Všade vám ukazujú piesok a duny, ani nie štvrtina rely bola po piesku. Inak to boli samé skaly a kamene,“ opisuje Brabec na youtube pre českého novinára Miloslava Janáčka.

„Aj ja som si dal v stredu taký rest day (odpočinkový deň – pozn.). Nemám, čo získať, akurát stratiť. Pretekal som vtedy, keď to bolo treba. Nechcem si to pokaziť. Viem, aký som mal cieľ a chcem to dojazdiť. Na konci plieska bič,“ hovoril s úsmevom.

Na kamennom podklade vraj zničil prakticky všetky kolesá, kryty na motor. V jednej etape poškodil brzdný kotúč.

Motorka dostáva na kameňoch riadne zabrať a Svitko musel už ubrať plyn a spomaliť. Technický problém by ho o solídny výsledok mohol pripraviť.

Jeho cieľom bolo umiestnenie v najlepšej desiatke. Po jedenástich etapách má k tomu veľmi blízko.

V predposlednej etape obsadil 10. miesto. Meraný úsek bol jeden z najdlhších, mal 420 kilometrov a znovu viedol aj po kamenných pláňach. Svitko zbytočne neriskoval a ani v piatok by o 9. priečku v celkovom poradí nemal prísť.