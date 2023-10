Hamilton priznal vinu. Bola to moja chyba, kajal sa. Jazdci odpadávali, jeden vracal

Doplatili na to monoposty Mercedesu, najmä ten, za ktorého volantom sedel sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton.

Skončilo sa to nehodou medzi Sergiom Pérezom, Nicom Hulkenbergom a Estebanom Oconom. Počas nedeľnajších pretekov si to odniesli len dve autá, ale rovnakej farby.

KATAR, BRATISLAVA. Už počas šprintových pretekov na Veľkej cene Kataru diváci videli, že keď sa vedľa seba na jednu líniu dostanú tri monoposty, nedopadne to dobre.

Priznal si chybu

„Je mi to tak ľúto, že som sa ani len neobzrel. Sústredil som sa len na to, čo sa dialo vpredu. Ale prišiel z ničoho nič,” komentoval situáciu do vysielačky Russell.

Keď si však všimol celú situáciu na obrazovkách pri trati, svoje slová vzal späť. Podľa neho nebol na vine.

VIDEO: Nehoda Lewisa Hamiltona s Georgom Russellom na Veľkej cene Kataru 2023.