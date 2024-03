Naháňali ho jazdci Ferrari, ale márne. Verstappen získal v Melbourne pole position

Holandský jazdec Red Bullu dosiahol v sobotňajšej kvalifikácii na okruhu v Melbourne čas 1:15,915 min. a o 270 tisícin sekundy predstihol druhého Španiela Carlosa Sainza. Pilot Ferrari sa vrátil do súťažného kolotoča po operácii slepého čreva.

Verstappen, ktorý vyhral obe úvodné preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii, vybojoval pole position aj na treťom podujatí sezóny.

"Bolo to trochu nečakané, ale som veľmi šťastný. Je to pre mňa zatiaľ zradný víkend. Ferrari vyzerá byť veľmi rýchle, som zvedavý, ako to zajtra dopadne," citovala AP Verstappena, ktorý útočí na rekordné 10. víťazstvo v rade.

Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton sa nedostal do tretej kvalifikačnej časti, Brit odštartuje preteky až z 11. miesta.