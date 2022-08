ONLINE: Veľká cena Belgicka 2022 dnes (formula 1)

Minulý závod – VC Maďarska



Závod na Hungaroringu možná definitivně rozhodl o tom, kdo si nakonec v letošní sezoně dojde pro titul. Max Verstappen totiž potvrdil svou dominanci skvělým výkonem, nakonec si tedy došel pro další výhru a svůj náskok nad Charlesem Leclercem stále navyšuje.



Po kvalifikaci to ale na triumf Holanďana rozhodně nevypadalo. V sobotu si totiž pro první místo na startovním roštu došel překvapivě George Russell, hned za ním se umístily oba vozy Ferrari a úřadující mistr světa startoval až na desátém místě!



Super Max ale ukázal, proč má přesně takovou přezdívku. Se svým Red Bullem se totiž celkem bez problémů prokousal až na první pozici, a to dokonce zhruba v polovině závodu dostal hodiny, které ho pořádně zbrzdily. V konečném výsledku toho žádný soupeř nevyužil a Verstappen mohl zase slavit.



Celkem překvapivé bylo i to, že s ním na pódiu byli dva jezdci Mercedesu. Italská stáj tak pořád nemůže najet na ty správné koleje, navíc ji mezitím začíná docházet čas. Před sebou máme už jen devět závodů a Charles Leclerc ztrácí na Maxe Verstappena propastných 80 bodů. V poháru konstruktérů je to ještě horší, Ferrari mé téměř o sto bodů méně než Red Bull a navíc se vyšvihl Mercedes, který těží ze stabilních výkonů a s Ferrari ještě svede tvrdý souboj o druhý plac.