Najprv škandál, potom historický neúspech. Šok boli štyri zlaté, vraví tréner

Cítili ste pred štvrťfinále, po tesnej výhre nad Talianskom (4:3) a prehre s Českom (0:3), že sa turnaj nevyvíja dobrým smerom?

To je veľmi ťažko povedať, pretože podobne to bolo aj na predchádzajúcich šampionátoch, kde sa dokonca na poslednú chvíľu zachraňoval postup zo skupiny, no play-off už bola úplne iná súťaž. Tam sa to vždy zvládlo, neraz aj so šťastím.

Samozrejme, videl som, že to teraz nie je úplne ideálne, ale to ešte nič neznamenalo. Mal som pocit, že pred zápasom s Gréckom bol tím dobre naštartovaný, no chlapcov prekvapil úvod, ktorý nám nevyšiel.