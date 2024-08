Vémolov dôchodok netrval dlho. V odvetnom zápase bude znova čeliť Pirátovi

BRATISLAVA. Karlos Vémola sa vráti do akcie už tento rok. Deviateho novembra bude v bratislavskej Tipos aréne obhajovať titul poloťažkej váhy.

Jeho súperom bude Samuel "Pirát" Krištofič, ktorý ho v decembri minulého roka porazil na knokaut.

Ich vzájomný zápas predtým prebehol v dohodnutej váhe do 88 kilogramov, no tentokrát Pirát prejde do poloťažkej váhy (- 93 kg), aby zabojoval o Vémolov titul.

Po oznámení súboja Végh vs. Vémola 3 je tak zrejmé, že český bojovník absolvuje pred ním minimálne jeden zápas.