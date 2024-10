Obaja chceme ísť po knokaute, hovorí slovenský talent pred súbojom na PML 11

„Svojho súpera registrujem už dlho, pretože ešte pred príchodom do SFG som žil v Írsku a mali sme mať spolu zápas v organizácii Clan Wars, kde sme boli obaja šampióni. Pokazil to však COVID,“ prezradil Cigánik v relácii Po Stopách Bojovníka PML a ďalej sa sebavedomo zamyslel nad samotným priebehom sobotného predstavenia: „Keďže som sa teda na tohto súpera raz pripravoval, poznám ho veľmi dobre. Má šialený, agresívny štýl a myslím, že to bude komplexný duel. Obaja chceme ísť po knokaute, a tak to skončí pred limitom. Som presvedčený, že s víťazstvom na mojej strane.“