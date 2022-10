Štyri roky od najväčšieho duelu v dejinách MMA. Ako McGregor napadol autobus a Chabib vypenil

Duel dvoch nezmieriteľných rivalov, Conora McGregora a Chabiba Nurmagomedova, koncom roka 2018 sa zapísal do dejin MMA.

LAS VEGAS. Za takmer tridsať rokov existencie zmiešaných bojových umení sa nenašiel zápas, ktorý by tak silno upútal pozornosť celého sveta na tento mladý šport.

Presne pred štyrmi rokmi, 7. októbra 2018, sa odohral do dnešného dňa najznámejší duel MMA.

Zdalo sa, ako by v jeho hlave zápas prebiehal v spomalenom režime. Intuitívne vedel, čo Brimage chystá a sám reagoval presnými údermi.

Jeho cesta do UFC bola priama a rázna. Bývalý dvojnásobný šampión britskej Cage Warriors vstúpil do ligy majstrov expresnou výhrou nad Marcusom Brimageom.

Aj keď už v časoch jeho príchodu do americkej organizácie sa na tlačových konferenciách zápasníci nezdržiavali poznámok k súperom, až McGregor povýšil trashtalk na taktiku boja, ako nahlodať protivníkove sebavedomie pred vzájomným duelom.

Katastrofický scenár na poslednú chvíľu zachránil Chad Mendes, ktorý súhlasil, že do súboja naskočí ako nahradník. Dekorovaný americký zápasník pritom štylisticky pre McGregora predstavoval veľkú hrozbu.

Všetko vyzeralo dokonale až do bodu, kedy sa dva týždne pred duelom Aldo na tréningu nezranil. Vyšetrenie na RTG prístroji potvrdilo, že išlo o nalomené rebro.

Kvôli veľkému záujmu o súboj sa prezident UFC Dana White rozhodol zainvestovať do marketingu očakávaného duelu také peniaze, aké nikdy predtým.

Brazílčan bol vtedy na absolútnom vrchole. Deväť rokov nepoznal porážku, vo váhe do 65 kilogramov zdolával jedného súpera za druhým.

„Neprišli sme sa len zúčasniť, sme tu na to, aby sme to celé ovládli,“ reagoval na svoju výhru a úspechy krajanov. Išlo o predzvesť toho, čo ešte McGregor v UFC dokáže.

Návrat v júli 2014 bol v skutku neuveriteľný. V rodnom Dubline pred skoro desiatimi tisícmi fanúšikov zápasník s prezývkou "The Notorious" v hlavnom zápase večera vyprevadil Brazílčana Diega Brandaa z oktagonu v priebehu štyroch minút.

Trvalo mu len tridsať sekúnd, aby zistil, že na demoláciu protivníka mu bude stačiť úder zdvihákom. Tak sa aj stalo a do minúty od začiatku duelu bolo vymaľované.

Išlo o veľa. V hre bol dočasný titul perovej váhy a možnosť o pár mesiacov na to vyzvať Josého Alda.

Mendes vynikal vo wrestlingu, tzn., že svojich súperov dostával na zem, kde ich dokázal držať a zasypávať tvrdými údermi (ground and pound).

O päť mesiacov na to v ostro sledovanom dueli s Aldom sa Conor blysol ešte viac. Súboj s vtedy najlepším bojovníkom americkej ligy trval len trinásť sekúnd.

S írskym bojovníkom to nevyzeralo vôbec dobre, keď sa však na prekvapenie mnohých divákov dokázal ubrániť pokusu o škrtenie a dokonca sa postavil na nohy.

Bez toho, aby to vtedy 26–ročný bojovník tušil, v deň jeho veľkého úspechu sa začala tvoriť rivalita, ktorá presiahla hranice bojových športov.

K opasku v perovej váhe pridal aj ten v ľahkej divízii. Zhodou okolností rovnako, ako to urobil pred rokmi v britskej lige Cage Warriors.

Nasledovali duely s Nateom Diazom, než sa 12. novembra 2016 na turnaji UFC 205 McGregor nezmazateľne zapísal do histórie.

Neporazený vyzývateľ

Na premiérovom turnaji UFC v New Yorku vtedy nechýbal ani druhý muž rebríčka ľahkej váhy, neporazený Dagestanec Chabib Nurmagomedov.

Na podujatí UFC 205 čelil Michaelovi Johnsonovi, hoci to mal byť pôvodne on, kto mal bojovať o titul divízie do 70 kilogramov s Eddiem Alvarézom.

Na profesionálnom okruhu zaknihoval orol, ako ho prezývali, 23 výhier a v americkej organizácii mal fenomenálnu bilanciu 7–0.