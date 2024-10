Čo teraz bude s Terminátorom? Vémola reaguje na zrušený zápas s Pirátom

Po druhom dueli s Attilom Véghom síce ukončil kariéru, no o niekoľko týždňov ohlásil návrat a obhajobu titulu poloťažkej váhy so svojim posledným premožiteľom Krištofičom.

To, že je to zranenie sa proste môže stať, aj napriek tomu, že mne to bolo často v minulosti vytýkané, keď som sa zranil. Súperovi prajem jedine skoré uzdravenie a náš zápas už, bohužiaľ, nebude.

Čo to pre mňa znamená, fakt neviem, je to pre mňa nová informácia a neviem, či tam má, respektíve nemá Oktagon pre mňa nejakú možnosť. Vôbec neviem, čo to pre mňa znamená, nechajte mi to cez noc trocha rozložiť v hlave, čo teraz bude s Terminátorom," uviedol Vémola vo svojom vyjadrení.

Svoje ďalšie pôsobenie chce fanúšikom ozrejmiť zajtra na platenej platforme Herohero.