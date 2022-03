Nikdy nenastúpil ani v pohárovej Európe. Teraz si Regáli zahrá v reprezentácii

Posledným reprezentantom z iného slovenského klubu bol Róbert Boženík. Mladý talent Žiliny dostal šancu v lete 2019 v prípravnom zápase proti Jordánsku. Na istý čas sa prebil aj do zostavy, nazbieral dvadsať štartov a strelil päť gólov. O polroka prestúpil do Feyenoordu.

Kedy a ako ste sa dozvedeli, že ste v nominácii?

Oznámili mi to tréneri v stredu pred raňajším tréningom. Nebol som však predtým s nikým v kontakte, takže som vôbec netušil, že by niečo také mohlo prísť.

Je reprezentácia splnený sen alebo ste o pozvánke ani nesnívali?

Každý sníva, že by sa tam raz mohol dostať, ale nič nenasvedčovalo, že by sa tak mohlo stať. Nečakal som to, bol som veľmi prekvapený a milo potešený.

Premiéru v reprezentácii si odkrútite ako 28-ročný, hoci je trend volať skôr mladých hráčov. Tomáš Suslov dostal šancu v tínedžerskom veku, Erik Jirka mal 23 rokov. Čakali ste, že môže padnúť voľba aj na vás?