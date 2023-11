Čo cibrí Magoni u Dubovskej? Dôraz na techniku a mentalitu. Cieľ je pódium

Do sezóny vstupuje s novým trénerom Liviom Magonim, ktorý v minulosti trénoval Petru Vlhovú . So Slovenkou získal v roku 2021 veľký krištáľový glóbus.

Potom však prišla Martina a zdôverila sa mi so svojimi problémami. Nemala to v živote ľahké. Dohodol som si všetko aj s mojim tímom. Nebol to môj cieľ, aby som sa vrátil do kolotoča SP,“ prezradil.

Dubovská patrí ku skúsenejším lyžiarkam v štartovom poli. Má tridsaťjeden rokov. Tréningové metódy prispôsobil priamo na zverenkyňu.

„Viem, ako pracovať s jej technikou a čo potrebuje. Okrem tréningu sa musíme zamerať aj na jej zotavovanie. Kľúčové je, aby sme sa sústredili na to, aby nestrácala počas jazdy čas. Dúfam, že to bude fungovať.“