Ako prvý skočil štvoritý skok, má olympijský bronz. Sabovčík oslavuje jubileum

Samozrejme, čo sa týka kariéry, to že som získal olympijskú medailu sa nedá porovnať s majstrom Európy, pretože olympijská medaila predsa len v celom svete znamená oveľa viacej. Aj kvôli tomu sa mi kariéra predĺžila až cez 50-tku," vyznal sa pre TASR jubilant Sabovčik.

Ďalšími mojimi idolmi boli hlavne Robin Cousins, ktorý bol tiež olympijským víťazom v 80. roku. Zhodou okolností sa stal majstrom Európy na tom istom zimnom štadióne, kde ja som vyhral svoje prvé majstrovstvá Európy. Takže to bolo také symbolické," spomínal ďalej Sabovčík.

Ako zdôraznil, pre neho bol vždy vzorom legendárny Ondrej Nepela. "Nie každý má možnosť vyrastať na ľade s olympijským víťazom. Strašne mi to pomohlo v mojej kariére hlavne v tom, ako on pristupoval k tréningu.

Jozef Sabovčík po voľnej jazde na ME v 1986 v Kodani. (Zdroj: YouTube)

Okrem vzácneho olympijského bronzu má Sabovčík na svojom konte nemenej významné dva tituly európskeho majstra (1985, 1986) a v roku 1983 na majstrovstvách Európy (ME) získal striebro.

Do histórie svetového krasokorčuľovania sa zapísal štvoritým skokom - odpichnutým rittbergerom, ktorý sa mu podarilo skočiť 31. januára 1986 v Kodani ako prvému na svete.

Talent a veľký skokový potenciál sa mu podarilo pretaviť aj do šiestich (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986) titulov majstra Československa. V roku 1985 vyhral tiež prestížne zámorské podujatia Americkú a Kanadskú korčuľu.

"Musím aj spomenúť moju trénerku na ľade pani Anderlovú, ktorá sa ma ujala hneď na začiatku. Na suchu to bol zase Ladislav Zacharides a hlavne doktor Jozef Mračna, ktorý sa mi staral o koleno," vysvetlil jubilant.

Agnesa Búřilová a Jozef Sabovčík na ME v krasokorčuľovaní 2016 v Bratislave. (Autor: Slovak Figure Skating)

Najprv odišiel do Nemecka, kde trénoval deti. Neskôr zakotvil v Toronte, kde pracoval ako zástupca firmy s hudobninami.

Už ako kanadský občan a profesionálny krasokorčuliar do roku 2013 vystupoval v mnohých krasokorčuliarskych show či exhibíciách.

V roku 2012 súťažili desiatky detí z bratislavských základných škôl o Putovný pohár Jozefa Sabovčíka, aj túto akciu zorganizovalo OZ Jumping Joe. Profesionálnu kariéru ukončil v roku 2016 vystúpením v rámci exhibície na ME v Bratislave.

Hold kariére Sabovčíka vzdali v novembri 2019 hviezdy svetového krasokorčuľovania na čele s olympijskými víťazmi Alexejom Jagudinom, Adelinou Sotnikovovou, Tatianou Totmianinovou, Maximom Marininom i Romanom Kostomarovom.

Na exhibícii Fire on Ice, ktorá sa konala na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a aj v Ostrave sa Sabovčík, ktorý bol vtedy po operácii nezúčastnil, ale fanúšikom poslal aspoň odkaz prostredníctvom obrazovky.

"Na Fire on Ice som sa pripravoval s číslom, do ktorého by bola zakomponovaná celá moja rodina. Bohužiaľ som musel podstúpiť dve operácie chrbtice.

Tá druha bola pre to, že som sa snažil vrátiť na ľad rýchlejšie, než som mal. Veľmi ma mrzí, že som sa nemohol na exhibícii zúčastniť," dodal Sabovčík.