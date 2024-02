ZOH mládeže si užil dosýta. Snáď sa mi to podarí absolvovať aj v Miláne, vraví Hagara

Užil som si to, pretože som bol s mojimi kamarátmi z krasokorčuľovania i zo slovenskej výpravy. Našiel som si viacerých nových kamarátov aj z iných športov. Bola tam super športová atmosféra.

Bol to super zážitok. Dúfam, že sa mi to podarí znova absolvovať v Miláne 2026.

Mrzí to a myslím na to, ale už s tým nič nespravím. Okrem tých piruet tam boli aj iné veci.

Od zlata vás delilo pol bodu . Mrzí vás to, alebo radšej na to ani nemyslíte?

Vaša sestra prezradila, že pred voľnou jazdou vám nevyšiel tréning. Ako ste to prežívali?

Pred voľnou jazdou som sa snažil sústrediť na to, že ten tréning sa nestal (smiech). Chcel som ísť na voľnú jazdu s čistou hlavou. Myslím, že mi to vyšlo. Vždy sa môže stať, že nejaký tréning nevyjde, takže nemyslel som na to.

Čo sa dialo na tom tréningu?