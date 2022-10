Slafkovského držte v NHL, radí Fín Montrealu. Mešár? Čertovsky dobrý hráč

Od roku 2016 odohral Artturi Lehkonen za kanadský klub šesť sezón. Vlani odišiel do Colorada Avalanche, s ktorým získal Stanleyho pohár.

Jeho syna draftoval Montreal Canadiens v druhom kole v roku 2013. Kým dostal šancu nazrieť do NHL strávil tri sezóny na severe Európy.

Každý očakáva, že jeho hra bude okamžite na úrovni NHL. Treba si ale uvedomiť, že je to mladý chlapec, ktorý má vynikajúce fyzické parametre. Nie je to vôbec jednoduché naskočiť do NHL a hneď v nej dominovať.

Z môjho pohľadu si zatiaľ vedie veľmi dobre. Neurobil žiadnu veľkú chybu ani nerobí zlé veci. Myslím si, že úvodné zápasy prežil absolútne bez problémov.