S jednou obličkou absolvoval dvoje MS hádzanárov. Boj s Covidom, žiaľ, prehral

Ján Babic a Dušan Pituch vyrastali spolu na jednej ulici. Boli spoluhráči v klube i v reprezentácii. Vekový rozdiel bol medzi nimi len necelé štyri roky.

„Pochádzal zo skromnej rodiny. Jeho otec bol boxerista. Šport mal v génoch. Basketbal mal radšej ako hádzanú, ale osud to zariadil tak, že sa z neho stal hádzanár. Myslím si, že to bolo správne rozhodnutie,“ povedal Dušan Pituch.

Na posedenia so spoluhráčmi chodil Babic len výnimočne, hoci nebol typický samotár.

„Na pivo si s nami veľmi často nezašiel. Radšej išiel na zákusok do cukrárne. Mal veľmi rád sladké. To bolo jeho,“ pousmial sa Pituch.

Občas sa dokonca stalo, že si sladké doprial aj pred zápasmi.

„Chodievali sme na turnaje po Západnom Nemecku. Spomínam si, že Jano pobral z raňajok kopec malých téglikov s medom. Vytiahol ich na rozcvičke pred zápasom a začal ich vyjedať. Tak veľmi mal rád sladké,“ skonštatoval Pituch.

V úzkom kontakte ostali aj po ukončení hráčskej kariéry. Raz za mesiac sa aj s partiou bývalých spoluhráčov stretávali v obľúbenej reštaurácii v centre Košíc.

V roku 1978 sa traja Košičania – Babic, Pituch a Papiernik zúčastnili na majstrovstvách sveta v Dánsku. Pituch v súvislosti so šampionátom zalovil v pamäti jednu zábavnú príhodu.

„Viacerí sme sa poskladali na jednu videokazetu, na ktorej bol obsah určený len pre dospelých. Na letisku si dal Jano kazetu pod baranicu a takto cestoval až do Košíc. Na colnici nám kontrolovali všetky tašky, ale pod čiapku mu nikto nepozeral. Ak by ho chytili, možno by si odsedel niečo v base,“ pousmial sa Pituch.