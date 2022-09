Uns Džábirová

Uns Džábirová je historicky první Tunisankou, Arabkou a zároveň Afričankou, která si zahraje finále US Open. Do souboje o grandslamový titul se probojovala podruhé v tomto roce, v kariéře a na druhém turnaji Velké čtyřky v řadě. V červenci podlehla v All England Clubu Kazašce Rybakinové 6:3, 2:6, 2:6.



Přemožitelka Marie Bouzkové z letošního wimbledonského čtvrtfinále má momentálně bilanci 44:13 (na tvrdém povrchu 16:8). Letos získala titul na antukové tisícovce v Madridu a na trávě v Berlíně. Do finále došla také v Římě a na zelené antuce v americkém Charlestonu. Tam ji porazila loňská olympijská vítězka Bencicová ve třech setech. Mimochodem v generálce na závěrečný grandslam sezony schytala v osmifinále v Cincinnati kanára od Petry Kvitové.



Až do tohoto roku se jí v New Yorku moc nedařilo. Ostatně nikdy se ve městě, které nikdy nespí, nedostala do druhého týdne a jejím dosavadním maximem bylo třetí kolo. Ostatně v něm vypadla při svých posledních třech účastech.