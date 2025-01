Zdeno Chára sa vracia do NHL. Boston mu ponúkol pozíciu v manažmente klubu

BOSTON. 1. september 2020. Deň, kedy si Zdeno Chára naposledy obliekol súťažný dres Bostonu. Okľukou cez Washington a New York sa o dva roky vrátil, aby v klube, kde zažil najkrajšie chvíle kariéry, ukončil kariéru.

Bývalý slovenský reprezentant sa po odmlke rozhodol vrátiť do hokejového kolotoča. Podľa novinára Kevina Duponta z denníka Boston Globe bude pôsobiť v štruktúrach Bostonu.

Chára by mal v Bostone spolupracovať s generálnym manažérom Donom Sweeneyom a prezidentom Camom Neelym.

Hoci jeho pozícia sa stále rieši, veríme, že môže mať pozitívny vplyv na našu organizáciu ako mentor našich hráčov a poradca našich trénerov," uvádza sa v článku Boston Globe.

Trenčiansky rodák odohral v NHL 1 680 zápasov so ziskom 680 bodov za 209 gólov a 471 asistencií.

Draftovali ho New York Islanders v roku 1996 z 56. pozície. Tam aj začal pôsobenie v NHL v ročníku 1997/98. Po štyroch sezónach ho vymenili do Ottawy Senators. V hlavnom meste Kanady sa zdržal do leta 2006. Vtedy ako voľný hráč podpísal s Bostonom Bruins.

Od prvého do posledného dňa v klube bol kapitánom, získal tu Stanley Cup (2011), cenu pre najlepšieho obrancu NHL (Norris Trophy, 2008) i cenu pre najlepšieho lídra v NHL Mark Messier Leadership Award (2011).

Nedávno bol expertami NHL zaradený do najlepšieho tímu štvrťstoročia v Bostone.