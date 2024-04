Fehérváry zohral kľúčovú rolu. Washington postúpil do play-off kurióznym gólom

Do konca bojovali aj "červené krídla". Tie dokázali gólom v posledných sekundách tretej tretiny a následným zásahom Patricka Kanea v nájazdoch poraziť Montreal , avšak napokon rozhodlo, že Capitals v tejto sezóne vyhrali viac zápasov v základnej časti.

Hokejisti Washingtonu Capitals sa takto prebojovali do vyraďovacích bojov na úkor Detroitu Red Wings. Rozhodli výhrou 2:1 proti Philadelphii.

Capitals delili od vypadnutia tri minúty. Zachránilo ich rozhodnutie trénera Philadelphie Johna Tortorellu, ktorý v nádeji, že by "letci" vyhrali zápas a mohli tak ešte postúpiť do play-off, odvolal za stavu 1:1 brankára. To využil T. J. Oshie na postupový gól.

VIDEO: Postupový gól T. J. Oshieho