VIDEO: Lopušanovú vychválil jej vzor, Slafkovského zatienili pri góloch z bufetu legendy

„Bola tu výborná atmosféra. Streľba z bufetu mi prišla na um spontánne v hlave, vypadlo mi to z úst. Vymyslel som to, ani neviem ako. Snáď tú sieťku prestrelím a dôjde puk k bránke,“ vravel pred samotnou súťažou Slafkovský.

Puk k bránke prišiel a išiel i vedľa nej, avšak nie dnu.

„Ľudia vo finále na vlastné oči videli, či sa dá dať z bufetu gól do prázdnej bránky, alebo nedá. A to aj v podaní extra strelca Juraja Slafkovského, ktorý na olympiáde metaforicky z bufetu gól dal. Z bufetu sa totiž normálne nedajú góly dávať. Nebolo je to nijako pripravené,“ prezradil Richard Lintner.

Napokon z bufetu dal dva góly Marián Hossa a jeden Miroslav Šatan. Ani raz sa nepresadili Michal Handzuš s Petrom Bondrom.

Hossa chválil Lopušanovú

Na ľadovej ploche súťažili dva tímy a názvy dostali podľa priezvisk svojich kapitánov – hercov. V čiernych dresoch mal Céčko na hrudi Marek Fašiang a v sivých Filip Tůma.

Zahrala si aj 15-ročná talentovaná hokejistka Slovenska Nela Lopušanová i napriek hendikepu zranenej ruky. Draftovaná bola deň pred podujatím ako jednotka do tímu Fašiang.

„Bol to skvelý pocit, dokonca až neuveriteľný. Je to pre mňa veľké ocenenie. Sú tu veľké legendy. Vzhliadam k nim, snažila som sa k nim zaradiť, no sú to pre mňa veľké osobnosti, čiže ten rešpekt tu bol,“ vravela mladá Žilinčanka.

